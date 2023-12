🏐 Mundial de Clubes

Além da Superliga, os fãs de voleibol podem acompanhar a disputa do Mundial de Clubes, com representantes brasileiros. A final do torneio masculino acontece neste domingo (10), e o Minas ainda sonha com uma vaga. Entre as mulheres, a disputa ocorre entre os dias 13 e 17 do mesmo mês, com Minas e Praia Clube entre os concorrentes ao título. As duas categorias do Mundial terão transmissão da “ESPN” e do “Star+”.