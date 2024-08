Du Plessis responde Poatan e aquece possível duelo por cinturão duplo no UFC

Alex Poatan x Dricus du Plessis pode ser nova rivalidade do UFC (Fotos: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 17:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Dricus du Plessis defendeu o título da categoria peso-médio do UFC no último sábado (17), mas agora está disposto a subir para os meio-pesados e enfrentar o brasileiro Alex Pereira. Após a vitória do sul-africano contra Israel Adesanya, Poatan prometeu descer de divisão para recuperar o cinturão. No entanto, du Plessis apresentou outra ideia.

- Fique no 93 (kg). Faça sua luta contra o oitavo do ranking (Khalil Rountree). Lute sua luta lá e aproveite. Se (Sean) Strickland é a próxima luta que as pessoas querem ver, então essa é a luta que eu quero. Então, me deixe cuidar dos meus negócios, você cuida dos seus. Você não precisa cortar peso para ter alguma tipo de desculpa. Eu vou subir depois da luta com Strickland. Vou subir para o 93 e nós vamos resolver isso lá - propôs Dricu durante coletiva de imprensa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Seja com uma subida de du Plessis ou descida de Poatan, os dois podem duelar valendo um cinturão duplo no UFC. Atual detentor do título dos meio-pesados, Alex Pereira era campeão dos médios até abril de 2023, quando foi derrotado por Israel Adesanya. O cinturão ainda passou por Sean Strickland antes de ser conquistado e defendido pelo sul-africano.

➡️ Lutadora do UFC ‘homenageia’ australiana que tirou zero no breaking nas Olimpíadas

Poatan já tem o próximo compromisso na organização confirmado por Dana White. O brasileiro, que já defendeu o cinturão dos meio-pesados contra Jiri Prochazka, enfrentará o americano Khalil Rountree Jr, no dia 5 de outubro, em Salt Lake City, nos Estados Unidos.

Veja abaixo a postagem de Poatan após vitória de du Plessis.