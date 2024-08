Lutadora do UFC ‘homenageia’ australiana que tirou zero no breaking nas Olimpíadas

Casey O'Neil, peso-mosca no UFC, imita australiana do breaking (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 12:11 • Perth (AUS)

Casey O'Neil, peso-mosca no UFC, venceu a brasileira Luana Santos no card preliminar, na edição 305 da competição, em Perth, na Austrália, neste domingo (18). Após o anúncio de sua vitória, a australiana “homenageou” a sua compatriota Rachael Gunn, dançarina de breaking que tirou zero e foi criticada por apresentação nas Olimpíadas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A australiana comandou as ações em pé por quase toda a luta, e a brasileira não teve muito sucesso em suas tentativas de levar o combate ao chão, passando a maior parte do confronto circulando pelo perímetro. Casey conquistou a luta ao fechar o triângulo na linha de cintura e trabalhar em busca de um mata-leão. Ele não veio, mas a vitória por pontos estava garantida.

Rachael Gunn durante performance de breaking nas Olimpíadas 2024 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

➡️ Du Plessis mantém o cinturão no UFC! Veja quem são todos os atuais campeões

Ao final do combate, O'Neil comemorou a sua vitória imitando “RayGun”. A lutadora deitou-se de lado e curvou-se na cintura enquanto colocava as mãos nos pés, imitando uma das manobras repetidas por Gunn. Além disso, imitou a imitação de canguru de Rachael.

— Dou nota 10. Acho que me saí melhor do que ela nas Olimpíadas. Eu acho que se eles trouxerem isso (breaking) de volta em 2028, talvez eu possa fazer uma pausa no MMA e buscar uma medalha de ouro — disse a lutadora.