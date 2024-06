Draymond Green faz previsão otimista sobre filho de Lebron James na NBA (Foto: Jason Miller/AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 28/06/2024 - 13:29 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 28/06/2024 - 17:34

Se tem alguem que gosta de dar sua opinião quando o assunto é basquete, esse alguém é Draymond Green. E como não podia ser diferente, ele opinou sobre a ida de Bronny James, filho de LeBron, ao Los Angeles Lakers, pelo Draft da NBA.

No mais recente episódio de seu podacast, na última quinta-feira (27), o astro do Warriors projetou o filho de Lebron na franquia. Para Green, Bronny será melhor do que muitos selecionados no draft. O principal fator é a inteligência do atleta, somado ao porte físico.

Bronny James, filho de LeBron foi "draftado" pelo LA Lakers (Foto: David Becker / AFP)

- Bronny vai acabar sendo um profissional melhor do que muitos desses jogadores neste draft, porque ele tem o atletismo, o QI do basquete e joga o jogo da maneira certa. Acho que ele vai ser um bom atirador na NBA. - disse Draymond sobre o filho de LeBron.

- Acho que muitas pessoas julgam Bronny pela sua produção no ano passado na USC, o que é um pouco distorcido, porque para qualquer um que volte no meio de uma temporada e tente jogar quando todos estão em boa forma, é difícil fazer isso como um recém-chegado. Como calouro, como novato, perder o training camp, perder um pouco da temporada, e você entrar, é quase impossível - concluiu Green.

Bronny James vai atuar no Los Angeles Lakers

O filho de Lebron foi a escolha número 55 por parte da franquia angelina. Dessa forma, vai ter a oportunidade de jogar ao lado do pai, que vive o auge dos 39 anos e atuando em grande nível na NBA.

Vale lembrar que durante os treinamentos, Bronny realizou atividades nos Lakers, o que já indicava que a franquia de Los Angeles poderia ser um dos destinos do jovem. O que se concretizou na última quinta, no último dia do draft.