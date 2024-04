Draft da NFL: onde assistir, escolhas e horário do evento

A cerimônia será realizada em Detroit (Foto: NFL)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 18:20 • Detroit (EUA)

Com o fim da temporada da NFL em janeiro, com a vitória do Kansas City Chiefs para cima do San Francisco 49ers, chegou a hora da abertura de uma nova temporada, com o draft. A cerimônia será realizada no Campus Martius Park e no Hart Plaza, em Detroit, Estados Unidos, a partir de 21h (Horário de Brasília) e se estende por três dias.

A primeira rodada acontece nesta quinta-feira (25), enquanto as 2 e 3 estão marcadas para sexta-feira (26) e as restantes, de 4 a 7, ocorrem no sábado (27). A transmissão será pela ESPN 2 e Star Plus.

O evento é uma “portal” da NFL, para os jogadores que tiveram destaque na universidade e desejam ingressar no mundo profissional. Cada uma das 32 equipes tem sete escolhas — as quais podem ser trocadas entre elas — e que se dividem em sete rodadas.

Calleb Williams é cotado para ser a primeira escolha do draft de 2024 (Foto: MICHAEL HICKEY/AFP)

Este ano, Chicago Bears, Washington Commanders e New England Patriots são os primeiros times na ordem de escolhas. Já os atletas, temos: Caleb Williams (Quarterback — USC), Jayden Daniels (Quarterback — LSU) e Marvin Harrison Jr. (Wide Receiver — Ohio State).

Para mais dúvidas e curiosidades, temos um vídeo abaixo explicando sobre o evento.

Confira a programação abaixo

📅 Data: 25 a 27 de abril

25 a 27 de abril ⏰ Horário: a partir de 21h (Horário de Brasília)

a partir de 21h (Horário de Brasília) 🌎 Local: Campus Martius Park e no Hart Plaza, em Detroit, EUA

Campus Martius Park e no Hart Plaza, em Detroit, EUA 📺 Onde Assistir: ESPN 2 e Star Plus