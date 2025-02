Dallas Mavericks e o Los Angeles Lakers fizeram uma troca envolvendo Luka Dončić e Anthony Davis, na madrugada deste domingo (2º). No entanto, segundo a “ESPN”, os craques, assim como LeBron James, principal astro do time da Califórnia, não foram informados sobre a mudança. De acordo com a imprensa americana, a equipe texana abriu mão do esloveno em meio a uma negociação com o jogador, que ficou “chocado” ao receber a notícia.

Ainda segundo a imprensa estadunidense, os Mavs entraram em contato com o Lakers nos últimos dias e ofereceram Luka Doncic. A estratégia de Los Angeles é que o esloveno pode ser o novo rosto da franquia após a aposentadoria de LeBron James, a diretoria dos Lakers aceitaram a troca por Anthony Davis.

Um dos principais pontos pela troca de Doncic seria pelo físico do jogador. Luka atuou em apenas 22 jogos na temporada por conta das lesões. Além disso, o atleta foi criticado pelo peso, que aumentou para cerca de 120kg no início do ciclo.

No mesmo dia em que a troca foi anunciada, Luka Dončić chegou a discutir a renovação de seu contrato com os Dallas Mavericks. O ala-armador, de 25 anos, estava elegível para assinar uma extensão de cinco anos no valor de por US$ 345 milhões (cerca de R$ 2 bilhões) com a franquia. No entanto, sem ser informado previamente sobre a negociação com os Los Angeles Lakers, Dončić teria ficado “chocado” ao descobrir a notícia da troca, que pegou muitos de surpresa, incluindo o astro esloveno.

Esta é a primeira vez que dois grandes nomes da NBA são trocados no meio da temporada. Ainda não há informações sobre os novos contratos dos jogadores.