COB Expo 2024 é o primeiro evento oficial após os Jogos Olímpicos de Paris

Entrada do COB expo 2024 (Foto: Isabella Zuppo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 19:12 • São Paulo

O COB Expo 2024 é o primeiro evento oficial do Time Brasil após as Olimpíadas de Paris. A feira acontece no Pro Magno Centro de Eventos, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo, e reúne modalidades olímpicas, ex-atletas, atletas, a indústria esportiva e o público.

➡️Confira a programação completa do COB Expo 2024

Palestra com as atletas olímpicas Juliana Campos (salto com vara) e Geovana Meyer (tiro) (Foto: Isabella Zuppo)

Durante os quatro dias de evento serão realizadas palestras com medalhistas olímpicos, ativações e cursos. A expectativa dos organizadores é receber cerca de 70 mil pessoas.

- O evento é importante para consolidar o que aconteceu em Paris - avaliou Paulo Roberto Conde, diretor de Comunicação do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O COB Expo tem como principal objetivo aproximar o público dos esportes e das confederações, fazendo com que o movimento olímpico cresça cada vez mais no Brasil.

Alguns dos grandes nomes presentes no primeiro dia foram os atletas Arthur Zanetti (ginástica), Rafael Silva (judô), Juliana Campos (salto com vara), Geovana Meyer (tiro) e a porta-bandeira do Brasil em Paris e atleta de rúgbi feminino, Raquel Kochhann. Também participam representantes de marcas e parceiros que fazem parte da preparação e formação de atletas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogadora de rúgbi, Raquel Kochhann desafia a atleta paralímpica Allana Maschi (Foto: Isabella Zuppo)

Para os próximos dias do evento, são esperadas palestras das medalhistas olímpicas do Brasil Rebecca Andrade, Beatriz Souza, Duda e Ana Patrícia.