Fora das Olimpíadas, Darlan Romani passa por cirurgia após lesão

Darlan Romani ficou de fora das Olimpíadas (Foto: Wagner Carmo/CBAt)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 18:51 • Rio de Janeiro

Fora das Olimpíadas de Paris, o brasileiro Darlan Romani revelou que passou por cirurgia para corrigir a hérnia de disco, lesão que o tirou da competição na véspera da viagem. O atleta era uma das maiores esperanças de medalha para o país no arremesso de peso.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em suas redes sociais, Darlan contou que a cirurgia foi realizada na noite do último domingo (28), em São Paulo, e que o resultado foi um sucesso. Agora, seu foco será na recuperação para eventualmente retornar aos treinos.

- Deu tudo certo a cirurgia. Três horinhas de cirurgia. Ganhei alta e estou indo para casa. Deu tudo certo, agora, é recuperar e 'vamos que vamos' -, relatou Darlan.

A hérnia de disco gerou dores fortes no pé e nas costas do atleta brasileiro, além de comprimir as vértebras L4 e L5, que se localizam na região da lombar. Nesta segunda-feira (29), Darlan voltou às redes sociais e atualizou seu estado de saúde, afirmando que já está sem dor.

- Está tudo bem, graças a Deus, sem dor nenhuma. O pé não dói, as costas não estão doendo. Literalmente tirou a dor com a mão. Bora dar início a recuperação. Hoje já começo a me recuperar. Obrigado por todas as mensagens e pelo carinho -, encerrou Darlan.

Esta, inclusive, é a segunda cirurgia do bicampeão pan-americano no local, já que a primeira foi feita meses antes das Olimpíadas de Tóquio, em 2020.