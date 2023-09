O histórico do confronto entre os dois tenistas é favorável a Djokovic, com nove vitórias e cinco derrotas. No entanto, eles estão empatados em finais de Grand Slam. No mesmo ano em que Medvedev ganhou o US Open em cima do próximo adversário, o sérvio superou o russo no Australian Open. Além do desempate, os atletas batalham por uma "bolada": a vitória no Aberto dos Estados Unidos vale 3 milhões de dólares (cerca de R$15 milhões).