Djokovic x Alcaraz pela final de Wimbledon: veja horário e onde assistir

Carlos Alcaraz irá enfrenta Novak Djokovic pela final de Wimbledon (Foto: Adrian Dennis/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 05:00 • Londres (Inglaterra)

Os tenistas Novak Djokovic e Carlos Alcaraz irão se enfrentar neste domingo (14), pela final do torneio de Wimbledon - o mais tradicional do circuito do tênis. A partida está prevista para às 10h (horário de Brasília) e terá transmissão da ESPN 2 e do Disney+.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carlos Alcaraz, terceiro do mundo e atual campeão, tentará sua segunda conquista no Aberto da Inglaterra e repetir a façanha contra Novak Djokovic, segundo colocado e heptacampeão do evento. A grande decisão do torneio é uma reedição da final do ano passado.

São cinco jogos entre os dois com três vitórias para Djokovic, que venceu as duas últimas em Cincinnati e no ATP Finals ano passado. Em Grand Slams são duas partidas. Além da final de Wimbledon ano passado, Nole venceu na semi de Roland Garros em 2023.

➡️Final entre Djokovic e Alcaraz em Wimbledon terá ingresso mais caro da história

Caso vença, o sérvio conquistará seu 25º Grand Slam e se tornará o maior campeão da história entre homens e mulheres, superando Margaret Court com 24. O tenista tentará igualar Roger Federer como os maiores campeões do torneio com oito troféus em Wimbledon. Por outro lado, Alcaraz tenta seu quarto Slam. Ele jamais perdeu finais de Major - até agora o espanhol todas as três que jogou: Roland Garros 2024, Wimbledon 2023 e US Open de 2022.

Final entre Alcaraz e Djokovic, em Wimbledon terá o ingresso mais caro da história (Foto: Divulgação / Roland Garros)

✅ FICHA TÉCNICA

Novak Djokovic X Carlos Alcaraz

Final simples - Wimbledon

🗓️ Data e horário: domingo, 14 de julho de 2024, às 1oh;

📍 Local: All England Club, Londres (ING);

📺 Onde assistir: ESPN 2 e Disney+