Djokovic passa mal, mas luta e vai à semifinal em Monte Carlo

Djokovic na semi em Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/04/2024 - 14:36 • Monte Carlo (Mônaco)

Número 1 do mundo, Novak Djokovic voltou a sofrer nesta sexta-feira (12), mas mesmo passando mal se classificou para a semifinal do Masters 1000 de Monte Carlo. O torneio é o primeiro grande evento sobre o piso de saibro, com premiação de 9 milhões de euros (R$ 47 milhões).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O sérvio precisou de 2h03min para bater o australiano Alex De Minaur, 11º colocado, por 7/5 6/4 na lotada quadra central do Monte Carlo Country Club. Foi o tira-teima entre os dois com a segunda vitória de Nole em três embates contra o rival o qual havia perdido no começo do ano na United Cup.

➡️ João Fonseca brilha, derruba favorito e vai às quartas em Madri

Djokovic alcança sua 1098ª vitória na carreira e volta à semi no Principado de Mônaco pela primeira vez desde 2015 quando foi campeão. Ele vai tentar o tricampeonato no torneio e para tal precisa passar pelo francês Ugo Humbert, 14º, ou o norueguês Casper Ruud, 10º, neste sábado na semifinal. Esta é sua oitava semi no torneio e 77ª em Masters 1000 onde é o maior campeão com 40 conquistas.

Novak teve momentos onde ficou ofegante, aparentemente passando mal, com expressão e andar bem ruins na quadra, mas mesmo assim conseguiu a vitória. Ele aplicou 13 winners, mas errou o dobro. O adversário acabou errando mais, 28, contra 19 vencedoras. No segundo set foram seis quebras consecutivas de saque. De Minaur reagiu quando tinha 4 a 2 abaixo, empatou, mas Djokovic quebrou novamente para decretar o ponto final na partida.

(Foto: Valery HACHE / AFP)

➡️ Bia Haddad diz ter se cobrado demais e ter se perdido emocionalmente