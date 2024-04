João Fonseca brilha, derruba favorito e vai às quartas em Madri

João Fonseca em ação no Challenger 100 de Madri (Foto: Federação de Madri de Tênis)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 15:00 • Madri (ESP)

O tenista brasileiro João Fonseca, número 292 do mundo e de 17 anos, brilhou, nesta quinta-feira (11), no saibro do Challenger 100 de Madri, na Espanha, e se garantiu nas quartas de final do torneio, com premiação de 120 mil euros (R$ 600 mil).

O carioca passou pelo francês Harold Mayot, 119º colocado e sétimo favorito, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/3, após 1h39min de duelo na quadra central.

Este é o primeiro challenger que o brasileiro participa em solo europeu e ele encaixa a segunda vitória. Agora irá enfrentar, nesta sexta-feira (12), o suíço Leandro Riedi, 166º, que passou facilmente pelo ucraniano Vitaliy Sachko, 184º, por 6/2 e 6/3.

Fonseca vai garantindo mais uma subida no ranking. Para jogar o quali de Roland Garros, o brasileiro precisaria estar em torno do número 220 da tabela.