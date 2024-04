Mesmos 24 GPs, início na Austrália e São Paulo dentro: F1 anuncia calendário para 2025 (Foto: AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 12/04/2024 - 13:50 • Rio de Janeiro (RJ)

A Fórmula 1 anunciou, na manhã desta sexta-feira (12), o calendário para a temporada 2025. O campeonato marcará a 75ª jornada da história da categoria, que, para isso, mudou pouco em relação a 2024. Assim, a F1 manteve as 24 corridas atuais e reorganizou algumas datas. O GP da Austrália, por exemplo, volta a receber a abertura pela primeira vez desde 2019.

O motivo da mudança na ordem das datas iniciais, com a Austrália saltando para frente de Bahrein e Arábia Saudita, é o calendário do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. No ano que vem, o Ramadã irá atravessar o mês de março e, por isso, a F1 deixar as duas provas para abril.

O GP da Austrália se tornou posto tradicional entre a segunda metade dos anos 1990, desde que a corrida se mudou de Adelaide para Melbourne, até 2019, mas perdeu o posto para o Bahrein no pós-pandemia. Em 2025, entretanto, é novamente o Albert Park o local da sede da estreia do campeonato, entre os dias 12 e 16 de março.

Por essa decisão, China e Japão também ultrapassam os dois países e realizam, respectivamente, a segunda e terceira etapa do campeonato. O GP da China será já na semana exatamente seguinte ao evento australiano, enquanto o Japão acontece no primeiro fim de semana de abril. Em teoria, a prova japonesa não precisava passar Bahrein e Arábia Saudita, mas a F1 escolheu manter assim para que o calendário não fizesse um zigue-zague entre Extremo Oriente e Oriente Médio.

A partir daí, as semelhanças com 2024 se estabelecem. Miami recebe a F1 no primeiro fim de semana de maio, antes do campeonato saltar para a Europa e correr na Emília-Romanha e em Mônaco. No próximo ano, porém, o último GP da Espanha em Barcelona está marcado para antes do Canadá, diferente de 2024. E com um adendo: Emília-Romanha em Ímola, Mônaco e Barcelona formam uma rodada tripla, com as corridas em semanas consecutivas.

Áustria e Inglaterra vêm na sequência, com a Bélgica passando na frente da Hungria. Após Budapeste vem o recesso de meio de temporada, no verão europeu. O campeonato para do dia 3 de agosto até o fim de semana de 29 a 31 de agosto, quando retorna nos Países Baixos e viaja à Itália, encerrando a perna na Europa Central em 7 de setembro.

Em seguida, o campeonato se move para leste e corre no Azerbaijão, ainda em setembro, e Singapura, já em outubro, antes de rumar às Américas. Os GPs dos EUA, em Austin, e da Cidade do México encerram outubro, enquanto o GP de São Paulo, em Interlagos, está marcado para os dias 7 a 9 de novembro.

Las Vegas aparece na sequência e abre mais uma rodada tripla, esta para encerrar o campeonato. Se a terceira prova nos EUA acontece no fim de semana de 22 de novembro, o Catar vem logo no dia 30. Por fim, Abu Dhabi, entre 5 e 7 de dezembro, encerra o campeonato.