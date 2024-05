Djokovic pede convite e disputará o ATP de Genebra antes de Roland Garros

Djokovic em Monte Carlo (Foto: Monte Carlo Rolex Masters)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 13:21 • Genebra (Suíça)

Novak Djokovic pediu e recebeu um convite da organização do ATP 250 de Genebra, na Suíça, e irá disputar o evento no saibro na semana que vem.

De acordo com o jornal Le Temps, o número 1 do mundo solicitou e recebeu um “wild-card” para disputar algumas partidas adicionais na quadra de saibro do Parc des Eaux-Vives antes do início de Roland Garros, que será disputado a partir de domingo, 26.

Eliminado na terceira rodada do torneio Masters 1000, em Roma, pelo chileno Alejandro Tabilo, com 6/2 e 6/3, o sérvio optou, portanto, por romper com seus hábitos e disputar um torneio pouco antes do início de Roland Garros (26 de maio a 9 de junho), onde continua a ser favorito e defenderá o troféu do ano passado.