Djokovic muda postura contra Baena e arrasa em Roland Garros

Djokovic em Roland Garros (Foto: ©Philippe Montigny / FFT)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 30/05/2024 - 13:38 • Paris (França)

Atual campeão de Roland Garros, o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, chegou com tranquilidade à terceira rodada do torneio ao superar o espanhol Roberto Carballes Baena, 63º da ATP.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogando com teto fechado na Philippe Chatrier em razão da chuva em Paris, Djokovic precisou e 2h04 para fechar o placar em 6/4, 6/1 e 6/2, tendo convertido cinco aces a dois do espanhol, que cometeu 23 erros não-forçados a 24 do sérvio que disparou 43 bolas vencedoras a 20 de Baena.

➡️ Iga Swiatek dá lição de moral na torcida francesa após vitória contra Osaka

O sérvio começou a partida sendo quebrado, mas reagiu na sequência devolvendo a quebra de zero e passou a pressionar na devolução de saque, forçando o espanhol a salvar quatro break points no 4º game e foi trabalhando, até que conquistou quebra no 10º game.

Na segunda etapa, Djokovic trabalhou ainda mais agressivo na devolução, abriu 4/0 com quebras nos 2 e 4º games, viu o espanhol garantir um game ao ser quebrado no 5º game, mas seguiu sólido, teve nova quebra no game seguinte e sacou ainda mais confiante para ampliar a vantagem. No terceiro set, Djokovic saiu quebrando, abriu 5/1 ao conquistar nova quebra no 5º game e administrou.

Em busca de vaga nas oitavas de final de Roland Garros, Djokovic aguarda pelo vencedor do duelo entre o italiano Lorenzo Musetti e o francês Gael Monfils, algoz de Thiago Wild na primeira rodada.