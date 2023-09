- Eu pensei fazer essa camiseta sete dias atrás, mas só fui compartilhar com a minha equipe sobre a confecção há dois dias. Kobe foi um amigo muito próximo, nós compartilhamos muito sobre mentalidade vencedora. Ele me ajudou muito quando eu estive lesionado, ele sempre esteve disponível para me dar suporte. O que aconteceu anos atrás me machuca até hoje. E acho que o número 24 foi o que ele usou e fez história nos Lakers. Seria impossível não lembrar dele neste momento - explicou o líder do ranking.