Djokovic somou 2000 pontos pela conquista e foi aos 11795 contra 8535 do espanhol Carlos Alcaraz que perdeu 2000 do ano passado em Nova York e somou 720 pela semi desta edição. A diferença de mais de 3.200 dá conforto para Djokovic que tem 2750 a defender nesta parte final do ano de títulos do ATP World Finals, Astana e Tel Aviv e o vice do Masters 1000 de Paris, na França. Com pouco a defender, Alcaraz precisaria de títulos em sequência para terminar o ano no topo. A chance de Djokovic alcançar as incríveis 400 semanas na liderança são enormes.