"Em relação à universidade estou deixando as portas abertas entre universidade e o profissional, tenho falado com duas universidades. Queria deixar mais pessoalmente pra mim. Tenho as duas portas abertas, acho que consigo (definir) até junho do ano que vem , acho que seria experiência boa passar oito meses lá e depois trancar e seguir para o profissional , mas não quero decidir ou afirmar nada agora. Quero ver onde vai dar. Se em junho do ano que vem estiver com ranking muito bom e cabeça muito boa e quiser seguir no profissional ou se quiser ter a experiência da universidade vou acabar indo", disse o tenista que não quis revelar as universidades que estaria conversando. Só disse qual curso poderia estudar.