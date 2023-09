Gabriel Medina fez questão de estar presente na celebração do bicampeonato mundial de surfe de Filipe Toledo. Ele viajou até a Califórnia e compartilhou um abraço com seu amigo, que venceu o australiano Ethan Ewing na final do Finals 2023. Juntos, os dois contribuíram com cinco dos sete títulos que o Brasil conquistou nos últimos nove anos na WSL.