Djokovic cancela treino e passa por exame nesta terça-feira em Roland Garros

Djokovic sofre lesão em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 04/06/2024 - 12:08 • Paris (FRA)

De acordo com informações da mídia sérvia, Novak Djokovic, número 1 do mundo, cancelou treinamento nesta terça-feira (4) e passou por exames de ressonância magnética para saber a gravidade da lesão no joelho.

O horário do exame estava marcado para 15h locais (10h de Brasília) e pode definir o futuro do sérvio no torneio. Trata-se do joelho direito, que Djokovic machucou ao cair no segundo set após escorregar devido ao estado da superfície.

O tenista número um do mundo e atual campeão chegou a anunciar a possibilidade de desistir de novas competições, caso se verifique que a lesão é de natureza mais grave.

- Existe a possibilidade de eu desistir antes mesmo da partida, dependendo do resultado da ressonância magnética. Depende da gravidade da lesão, da quantidade de dano causado. Não está mais em minhas mãos, vou rezar para que tudo fique como deveria ser - disse Nole em palavras recolhidas pelo site sérvio SportKlub.

(Foto: Emmanuel Dunand / AFP)

Ele tem previsto duelo de quartas de final contra Casper Ruud, sétimo colocado, nesta quarta-feira (5).