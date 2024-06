Djokovic sofre lesão, mas luta muito e vira nova batalha em Roland Garros

Djokovic vibra em vitória (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 03/06/2024 - 16:24 • Paris (FRA)

Novak Djokovic vem sendo o homem das batalhas épicas nesta edição de Roland Garros em 2024. Depois da virada com recorde em quase quatro horas e meia contra Lorenzo Musetti, cabeça de chave 30 na terceria rodada, ele foi além nesta segunda-feira.

O sérvio superou uma lesão no joelho, saiu de quebra abaixo no quarto set e conseguiu uma épica virada contra o argentino Francisco Cerundolo, 23º favorito e 27º colocado, por 3 sets a 2 com parciais de 7/1 5/7 3/6 7/5 6/3 após 4h39min de duração na lotada quadra central Philippe Chatrier.

Nole supera Roger Federer e atinge sua 370ª vitória em Grand Slams e se torna o recordista absoluto. Ele já tem o recorde de títulos com 24 conquistas. Nole vai buscar vaga na semifinal diante do norueguês Casper Ruud, sétimo colocado, repetindo a final do ano passado quando venceu em três sets. Ruud o derrotou em abril na semifinal em Monte Carlo.

Após superar uma batalha de quase quatro horas e meia na madrugada de domingo, o jogo mais tarde da história do torneio, o sérvio entrou com tudo vencendo o primeiro set por 6/1, mas sofreu uma lesão no joelho e parou o jogo no começo do segundo set, no 2 a 1. Ele ficou deitado em quadra para ser atendido, se irritou com o estado da quadra, chamou o supervisor, reclamou.

Djokovic ficou lutando em quadra, chegou a salvar ao todo onze break-points, mas foi quebrado no final. Cerundolo então passou a dominar a partida, abriu quebra cedo no terceiro set, Nole claramente não tinha sua melhor movimentação, mas buscava alternativas, de um lado a outro correndo o máximo que podia e encurtando alguns pontos. Só que Cerundolo sacou bem, fechou a terceira parcial e abriu 4 a 2 no quarto.

Djokovic venceu mais uma vez em Roland Garros (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)

Nole ficou de cabeça baixa, limitado, mas permaneceu lutando e conseguiu o empate. O melhor tênis voltou e as dores parecem ter sumido. Com belos pontos e muita disputa conseguiu a nova quebra para fechar por 7/5 e vibrou muito.

O quinto set começou com quebra para Djokovic que fez 2 a 0. Rolou até uma discussão com seu box, Nole foi quebrado, Cerundolo lutou, igualou, mas uma bola na linha no oitavo game deu a quebra após revisão da juíza e o coração de leão de Djokovic lhe deu mais uma vitória muito suada e na raça por 6/3.