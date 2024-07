Alcaraz em Wimbledon (Foto: AELTC)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 07/07/2024 - 13:37 • Londres (ING) • Atualizada em 07/07/2024 - 16:40

O espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo, se classificou, neste domingo, para a fase quartas de final de Wimbledon, torneio Grand Slam jogado no piso de grama e mais tradicional do esporte.

Alcaraz derrotou o francês Ugo Humbert, 16º colocado, por 3 sets a 1 com parciais de 6/3 6/4 1/6 7/5 após 2h58min de duelo realizado na quadra central do All England Club coberta por conta de mais um dia chuvoso em Londres.

O espanhol foi muito bem nos dois primeiros sets, com quebra e belos pontos. Baixou o nível no terceiro tomando grandes devoluções do bom oponente na grama. No terceiro saiu com quebra, mas viu Humbert virar para 4 a 3. Com belos pontos, Carlitos quebrou, sacou em 6 a 5 e com grandes serviços fechou a conta.

Alcaraz alcança sua 11ª vitória seguida em Wimbledon, a 11ª consecutiva também em Grand Slams onde vem de título em Roland Garros. Ele tenta ser o sexto na história a vencer o Aberto da França e da Inglaterra no mesmo ano.

Seu próximo oponente sai do jogo entre o americano Tommy Paul, 12º favorito e campeão na grama de Queen´s, e o experiente espanhol Roberto Bautista Agut.