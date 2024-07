Sinner despacha Shelton e se aproxima de encontro com Alcaraz em Wimbledon

Sinner em Wimbledon (Foto: AELTC)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 07/07/2024 - 15:30 • Londres (ENG)

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, carimbou seu passaporte, neste domingo (07), para a fase quartas de final de Wimbledon, na Inglaterra, torneio mais tradicional do esporte, disputado na grama.

Jogando na Quadra 1 do All England Club, o tenista superou o saque do americano Ben Shelton, 14º favorito, ao marcar 3 sets a com parciais de 6/2 6/4 7/6 (11/9) após 2h08min de duração em partida realizada com o teto fechado por conta da chuva.

Sinner, que fez semifinal ano passado, caminha para duelo contra Carlos Alcaraz, terceiro colocado. Basta uma vitória dele e do espanhol nas quartas para o décimo encontro da nova rivalidade no tênis. Para tal, Sinner terá que derrotar o russo Daniil Medvedev, quinto colocadom ou o búlgaro Grigor Dimitrov, 10º.

Na partida deste domingo, Sinner foi dominante nos dois primeiros sets quebrando três vezes o rival. Shelton focou, conseguiu a quebra logo no começo do terceiro abrindo 2 a 0, mas Sinner logo recuperou-se, levou ao tie-break e o jogo foi ponto a ponto. Shelton teve quatro set-points, salvou um match-point no saque, mas Jannik fechou na segunda oportunidade.