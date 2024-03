Djokovic perde para 123º do mundo, em Indian Wells, e sofre revés inédito em um Masters 1000

Djokovic, em Indian Wells (Foto: BNP Paribas open)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 01:11 • Indian Wells (EUA)

O tenista Novak Djokovic, número 1 do mundo, não teve uma jornada longa em seu retorno ao torneio de Indian Wells, após cinco anos. Ele foi eliminado logo na terceira rodada do Masters 1000 californiano. Nole caiu diante do italiano Luca Nardi, 123º colocado, por 2 sets a 1 com parciais de 6/4 3/6 e 6/3, após 2h20min de duração, na lotada quadra central do Indian Wells Tennis Garden.

Pela primeira vez em um Masters 1000, o sérvio é derrotado por um lucky-loser, jogador que perde o qualificatório, mas ganha a chance no torneio, após uma desistência. Djokovic é o maior vencedor deste tipo de torneio, com 40 títulos e 400 vitórias. Agora, tem também 87 derrotas. Ele sofre sua pior derrota desde o começo de 2022, quando caiu em Dubai, nos Emirados Árabes, para o tcheco Jiri Vesely que também era o 123º colocado.

Nardi, por sua vez, bate pela primeira vez um número 1 do mundo. E agora irá enfrentar o americano Tommy Paul, cabeça de chave 17, que passou pelo francês Ugo Humbert, com duplo 6/4.

O jogo

Nardi entrou com tudo na partida, como franco-atirador. Já Novak Djokovic jogou meia-bomba, com erros, nervoso e incomodado. O italiano sustentou uma quebra e surpreendeu no primeiro set surpreendendo. No segundo set, Nole abriu com quebra, mas sofreu o empate. E reclamou com o árbitro, alegando ter sido atrapalhado pelo adversário. Nole concentrou forças, quebrou logo a seguir e fechou em 6/3. No terceiro set, foi Nardi que abriu com quebra, chegou no 5 a 2 e sacou muito bem no último game, garantido a vitória.

Djokovic não gostou da atitude do rival no jogo e reclamou com ele no cumprimento na rede. Mas Luca Nardi não estava nem aí. Queria mais era comemorar a maior conquista da sua carreira profissional e subiu as arquibancadas para abraçar seu time.