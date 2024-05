Djokovic anuncia novo técnico para Roland Garros

Novak Djokovic é o número 1 do ranking mundial (Foto: Fabrice Coffrini/ AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 11:24 • Paris (França)

Novak Djokovic, número 1 do mundo, anunciou no domingo (27), que está com um novo técnico para acompanhá-lo, pelo menos em Roland Garros. Em março, o tenista havia rompido com Goran Ivanisevic. O sérvio terá a presença de Boris Bošnjaković em sua equipe.

- Desde a minha separação de Goran, nunca confirmei que tenho um treinador permanente. Disse que Nenad (Zimojic) estava lá para me ajudar como amigo e como mentor, como alguém que considero importante na minha vida, na equipe. Além de cooperarmos há vários anos, em várias funções, Boris foi treinador principal da Novak Tennis Center. Ele será meu treinador em Paris. Trabalhará comigo na análise, na preparação e nas táticas. Quanto ao que vem depois deste torneio, não tenho uma solução de treinamento de longo prazo no momento - confessou Djokovic, em entrevista coletiva.

O primeiro colocado do ranking mundial vem em uma temporada abaixo de sua média - o tenista não conquistou nenhum título na atual temporada. Com isso, Novak também comentou sobre suas baixas expectativas para Roland Garros.

- Baixas expectativas e grandes esperanças (sorrindo). É claro que isso me afeta, os cinco meses que tive até agora no ano não foram ótimos em termos de tênis. É por isso que tenho uma espécie de abordagem focada no dia a dia - disse, o sérvio.

Roland Garros é o segundo Grand Slam da temporada. Em janeiro, foi disputado o Aberto da Austrália e Novak Djokovic foi eliminado na semifinal para Jannick Sinner - que levantou o troféu da competição. No ano, o tenista rompeu com o treinador Goran Ivanisevic e também trocou de preparador físico.