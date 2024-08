Destaque nas Olimpíadas, atleta revela ter recusado a NBA para jogar na Europa

Carlik Jones encara LeBron James nas Olimpíadas de Paris (Foto: Divulgação / FIBA)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 21/08/2024 - 15:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Atleta nascido nos Estados Unidos, mas que foi destaque do Sudão do Sul nas Olimpíadas de Paris, Carlik Jones revelou que recebeu propostas para retornar à NBA. No entanto, decidiu aceitar a oferta do Partizan, da Sérvia, que disputa a EuroLeague de basquete.

O armador de 26 anos concedeu entrevista ao site “Mozzart Sport”, onde deu detalhes sobre a escolha. Jones afirmou que uma conversa com Zeljko Obradovic, técnico da Sérvia, adversária do Sudão do Sul nos Jogos Olímpicos, pesou na decisão.

- Tivemos duas conversas, ele me disse para ser quem eu sou, um verdadeiro craque e líder. Para liderar a equipe em ambos os lados da quadra e para tornar meus companheiros melhores. Nada menos, nada mais. Ele me garantiu que não tinha intenção de mudar nada no meu jogo. Só para ser eu mesmo - disse o jogador.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Foram as médias de 18,0 pontos, 5,0 rebotes e 7,7 assistências por jogo pela seleção nacional que abriram as portas para um retorno à principal liga de basquete do mundo. Anteriormente, Carlik Jones já defendeu o Chicago Bulls na NBA.

- Houve algumas ofertas da NBA, mas não tantas quanto relatadas. Muitas pessoas estavam preocupadas e nervosas, mas você não deve acreditar em tudo o que está escrito. É verdade que recebi algumas ofertas, mas sabia desde o início que o Partizan era o clube ideal para mim. Pareceu-me a melhor decisão - acrescentou o armador.

➡️ Astro do basquete europeu detona Kevin Durant: ‘Fraco como pessoa’

Jones, que nasceu em Ohio, mas optou por Sudão do Sul, finalizou admitindo também que não esperava uma proposta por parte da equipe da Sérvia.

- Para mim, surgiu do nada, não esperava o convite do Partizan, era um agente livre, e é aí que você não sabe que tipo de ofertas receberá. Cabe a você trabalhar seu caminho e esperar que um convite como este venha. E estou feliz que isso tenha acontecido - completou.