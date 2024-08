Astro do basquete europeu detona Kevin Durant: ‘Fraco como pessoa’

Após título olímpico, Kevin Durant é detonado por jogador da NBA (Foto: Jesse D. Garrabrant / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 21/08/2024 - 15:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Destaque da seleção da Alemanha e jogador do Brooklyn Nets na NBA, Dennis Schröder respondeu, durante uma live, um tweet de Kevin Durant. No início deste mês, o alemão afirmou que o basquete europeu "não é entretenimento", fala vista como uma provocação aos atletas americanos. Após conquistar o ouro nas Olimpíadas de Paris, o astro do Phoenix Suns escreveu "QI e entretenimento" em seu perfil nas redes sociais, susposta indireta que desagradou Schröder.

- Eles ganharam, e Kevin Durant tuitou: ‘QI e entretenimento’. Para mim, isso é ser fraco, esse tipo de situação.... Você dizer algo para uma pessoa como eu, que não tentei ser negativo sobre o que observo - falou.

- Não gostei, eu não me importo, mas no fim do dia esse tuíte ou esse post foi por minha causa e nunca falei algo negativo. Respeito todos os caras, todos os maiores, mas dizer isso me mostra o quão fraco como pessoa ele é - acrescentou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A fala de Schröder que desagradou astros da NBA

O basquete europeu não é entretenimento. É uma questão de inteligência, habilidades do treinador e jogadores que realmente entendem o jogo - Dennis Schröder, em entrevista no início de agosto.