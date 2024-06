Decisão do técnico de Dallas irrita Doncic e surpreende a web na final da NBA: ‘Bizarro’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 10:49 • Dallas (EUA)

O Dallas Mavericks foi derrotado mais uma vez pelo Boston Celtics e praticamente deu adeus às chances de título na NBA. Nas redes sociais, internautas se surpreenderam com uma decisão tomada pelo técnico do Mavs, Jason Kidd, quando sua equipe vivia bom momento no jogo.

O Boston Celtics abriu vantagem de 21 pontos no último período do jogo, mas o Dallas Mavericks conseguiu uma incrível reação, aplicou uma corrida de 20-2 e diminuiu a diferença para apenas três pontos (93 a 90), deixando os torcedores empolgados com uma possível virada.

No entanto, após mais um erro do Celtics, e um rebote pego pelo Mavs, Jason Kidd resolveu pedir um tempo técnico, interrompendo a sequência positiva do time texano. Luka Doncic, astro do time, não escondeu a insatisfação e ficou incrédulo com a decisão do treinador.

Após o tempo técnico, Dallas até tentou virar, mas Boston voltou a marcar e fechou o jogo em 106 a 99. Com a derrota, o Mavericks agora precisa fazer história, vencer os próximos quatro jogos e se tornar o primeiro time a virar uma desvantagem de 0-3 em playoffs da NBA.

