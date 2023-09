O Mundial, de 3 a 10 de setembro, será disputado no Lago Sava, no coração de Belgrado, e vai coroar campeões em 14 classes de barcos olímpicos – sete para homens e sete para mulheres. O lago tem 3 quilômetros de comprimento e cada regata no remo é disputada numa distância de 2Km. As eliminatórias do Single Skiff já começam neste domingo. Com um total de 48 países inscritos, elas serão divididas nas raias da Sérvia em oito baterias de seis atletas, com os dois primeiros de cada uma avançando diretamente às quartas de final. Os demais ainda seguirão para uma repescagem na terça-feira.