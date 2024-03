De luto, Sabalenka derrota Badosa em 1ª partida após tragédia em Miami

Sabakenka durante vitória em Miami (Foto: Reprodução Tennis Channel)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 20:49 • Miami (EUA)

Aryna Sabalenka, tenista número dois do mundo, entrou em quadra nesta sexta-feira (22) vestida de preto em referência ao seu luto por conta da morte do seu namorado, Konstantin Koltsov. Apesar do baque recente, ela venceu sua primeira partida no WTA 1000 de Miami, na Flórida.

Três dias após a tragédia da morte do seu companheiro, a tenista bicampeã do Australian Open derrotou sua melhor amiga, a espanhola Paula Badosa, ex-número dois do mundo, e venceu seu primeiro compromisso no Miami Open, com parciais de 6/4 e 6/3 após 1h23min na quadra Grandstand, a segunda principal do complexo Hard Rock Stadium.

A tenista viveu dias de caos com a tragédia onde a polícia de Miami Dade investiga como hipótese de suicídio. Sabalenka disse que não daria coletiva de imprensa e, após muitas especulações na mídia, emitiu um curto comunicado no instagram com um pedido de respeito.

No duelo, as tenistas esperaram por cerca de seis horas para entrarem em quadra por conta da chuva e tiveram que lidar com muito vento. Sabalenka controlou melhor nos dois sets e foi mais precisa quebrando uma vez no primeiro e outra no segundo set, definindo o jogo com nova quebra no nono game.

Agora, ela vai encarar neste sábado (23) a ucraniana Anhelina Kalinina, que passou pela dinamarquesa Caroline Wozniacki