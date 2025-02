A atuação impressionante no UFC Seattle garantiu mais uma vitória por nocaute para Jean Silva em sua carreira na organização. Na noite deste sábado (22), o brasileiro derrotou o armênio Melsik Baghdasaryan, aos 4 minutos do primeiro round, o que rendeu um bônus de Performance da Noite para o lutador peso-pena. Além da torcida do Brasil e dos fãs do esporte, o presidente do UFC Dana White encheu o "Lord" de elogios após o evento nos Estados Unidos.

Jean Silva se destaca com nocaute no UFC Seattle; luta principal é interrompida por 'dedada no olho'

- Ele (Jean Silva) é, com certeza, um cara maluco (risos). Ele é fascinante, isso é certo. O Sean Shelby é um grande entusiasta dele e o projeta lá em cima. Quando os ‘matchmakers’ te amam como o Sean Shelby ama ele, nunca é uma coisa ruim. Aposto que há muitas pessoas que acham (Silva x Mytchell uma boa luta). Não sei, veremos - declarou White.

Vale destacar que, além da brincadeira sobre a personalidade de Jean Silva, Dana White ainda confessou a afeição que Sean Shelby tem pelo brasileiro. O "braço direito" do presidente é um dos responsáveis por organizar os confrontos para os eventos do UFC.

A possível luta citada por Dana White é, na verdade, uma ideia criada pelo próprio Jean Silva após a vitória sobre o armênio no UFC Seattle. Na ocasião, o brasileiro elogiou a torcida presente na arena e aproveitou para provocar Bryce Mitchell, lutador norte-americano que apresentou comentários antissemitas.

- Eu sou o melhor do mundo por causa dessa galera aí (a torcida). São quatro vitórias, logo vão ser 10, e todas por nocaute. Tem um cara que está falando muita besteira, se o Dana quiser que eu eduque ele, é só colocar o Bryce Mitchell aqui, que eu faço isso - afirmou "Lord".

