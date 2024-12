Jaraguá chega ao penta e se torna um dos maiores vencedores da LNF

A vitória do Jaraguá por 6 a 5 sobre o Praia Clube nos pênaltis — após empate por 2 a 2 no tempo normal e por 1 a 1 na prorrogação — tornou o clube catarinense um dos maiores campeões da Liga Nacional de Futsal (LNF), com cinco títulos. Até esse domingo (15), apenas o Carlos Barbosa ostentava o penta da maior competição da modalidade no País. E a conquista catarinense foi marcada por coincidências e ironias do destino.

Foi apenas a segunda vez na história que a LNF que a decisão foi disputada em final única, e o pentacampeonato do Jaraguá foi conquistado justamente na casa do Carlos Barbosa. Outra ironia é que a decisão deste domingo foi somente a segunda decidida nas penalidades; na primeira, em 2011, o Carlos Barbosa perdeu para o Santos, à época comandado pelo craque Falcão.

E Falcão foi o grande responsável pelos primeiros quatro títulos do Jaraguá. O craque teve três passagens pelo time catarinense, sendo que na terceira delas viveu a época mais vitoriosa do clube, com os quatro primeiros títulos da LNF — 2005, 2007, 2008 e 2010.

Título do Jaraguá coroa campanha quase perfeita

Decidida nos pênaltis após um confronto duríssimo e parelho com o Praia Clube, a final desse domingo coroou um time que teve uma campanha que, se não foi irrepreensível, ao menos foi com autoridade.

Terceiro colocado na fase classificatória, o Jaraguá chegou à decisão após eliminar nos playoffs o Corinthians, o próprio Carlos Barbosa e o Pato Futsal, todos eles campeões nacionais. Adversário da final, o Praia Clube chegou à decisão pela primeira vez.

Além do título, o time catarinense teve três jogadores na seleção da Liga: o goleiro Nicolas e os alas Pedrinho e Bruninho.