Lance! Explica #4: entenda as regras do Levantamento de Peso antes de Paris 2024

Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 17:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O quarto episódio do programa "Lance! Explica" estreia nesta quinta-feira (11). No quadro, atletas olímpicos explicam os detalhes da sua modalidade para a repórter Ana Helena Goebel, que se aventura em aulas práticas com os melhores do esporte brasileiro. Assista ao terceiro episódio completo acima.

A convidada da semana é Laura Amaro, recordista brasileira no Levantamento de Peso classificada para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. No programa, ela explica as regras e demonstra a execução dos movimentos na modalidade.

Através do "Lance! Explica", você aprende todos os detalhes para acompanhar as modalidades olímpicas menos conhecidas durante os Jogos de Paris, que começam no fim de julho.

O "Lance! Explica" terá episódios semanais até o início do evento na capital francesa, sempre disponíveis no canal do Lance! no YouTube.