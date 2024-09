Seleção Brasileira de Vôlei Masculino (Foto: Divulgação / Volleyball World)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 16:22 • Rio de Janeiro

Na manhã deste sábado (14), a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) realizou o sorteio dos grupos da próxima edição do Campeonato Mundial masculino, entre os dias 12 e 28 de setembro de 2025, na Tailândia. A seleção de Bernardinho vai enfrentar Sérvia, República Tcheca e China na fase de grupos da competição

O Mundial da Tailândia será o primerio disputado depois da mudança do calendário do vôlei internacional realizada pela FIVB. Com a alteração, o Campeonato Mundial, que antes ocorria na frequência de quatro anos, acontecerá a cada dois. Além disso, é a primeira vez que o torneio vai contar com 32 seleções na disputa.

A primeira fase Mundial será disputada em oito grupos com quatro seleções cada. Ao final das três partidas da fase inicial, as duas melhores equipes avançam para as oitavas de final, dando início ao mata mata da competição. A final está marcada para o dia 2028 de Setembro de 2025.

A equipe do técnico Bernardinho, que está confirmado no comando da seleção para o próximo ciclo olímpico, é a cabeça de chave do grupo H e terá como rivais Sérvia, República Tcheca e China. A seleção tricampeã do torneio, busca recuperação após terminar fora do pódio nas Olimpíadas de Paris.

Confira os grupos: