Zé Roberto e Bernardinho são nomes históricos do vôlei brasileiro







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 11:27 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira (CBV) de Vôlei definiu, nesta quinta-feira (5), que Bernardinho e José Roberto Guimarães darão continuidade ao trabalho nas seleções de vôlei masculina e feminina, respectivamente. Além deles, Leandro Brachola permanecerá no cargo de coordenador técnico do vôlei de praia.

A decisão da CBV saiu menos de um mês após o fim das Olimpíadas de Paris. Na capital francesa, os treinadores viveram momentos bem distintos. Com um trabalho recente no masculino, Bernardinho parou nas quartas de final da competição diante dos Estados Unidos. No feminino, a campanha foi melhor, porém também esbarrou nas estadunidenses - equipe comandada por Zé Roberto perdeu para os EUA na semifinal. Na disputa do bronze, venceu a Turquia e subiu ao pódio olímpico.

- Nos reunimos com Zé Roberto, Bernardinho e Brachola para externar nosso interesse na continuidade do trabalho deles como coordenadores das seleções de quadra e praia. Os três deram respostas positivas, o que nos deixa muito felizes e confiantes no projeto que temos. São três campeões olímpicos e profissionais dos mais respeitados dentro e fora do Brasil - afirmou o presidente da CBV, Radamés Lattari.

Ambos os treinadores são nomes históricos do vôlei mundial. Na seleção masculina, Bernardinho marcou época no início dos anos 2000, com uma geração que tinha Giba, Nalbert e Serginho. De 2001 a 2006, esta equipe disputou 20 títulos e conquistou o primeiro lugar em 16 oportunidades - a mais especial delas foi o ouro em Atenas 2004. Além disso, também foi campeão olímpico no Brasil, nos Jogos Olímpicos de 2016.

Bernardinho e José Roberto Guimarães são treinadores históricos das seleções de vôlei do Brasil (Foto: Volleyball World)

Já Zé Roberto, se consolidou como o grande gestor de uma geração bicampeã olímpica do vôlei feminino. Com Sheilla, Fernanda Garay, Fabi e companhia, o treinador faturou duas medalhas de ouro seguidas em 2008 e 2012. O currículo do técnico ainda conta com um ouro com a equipe masculina nas Olimpíadas de Barcelona em 1992.

Confira abaixo o pronunciamento completo da CBV:

"Os Jogos Olímpicos de Paris terminaram há menos de um mês, mas para a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), o ciclo olímpico de Los Angeles 2028 já começou. Após reuniões com o presidente Radamés Lattari e o diretor técnico Jorge Bichara, José Roberto Guimarães, Bernardinho e Leandro Brachola aceitaram dar continuidade ao trabalho de coordenação das seleções de quadra e de praia. José Roberto Guimarães e Bernardinho também continuariam no comando das seleções feminina e masculina adultas, respectivamente."