Confira horário e onde assistir ao brasileiro Hugo Calderano na final do WTT Champions

Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 22:00 • Seul (CDS)

Hugo Calderano está na final da WTT Champions Incheon, torneio que reúne os melhores atletas do tênis de mesa do mundo. O mesatenista brasileiro enfrentará o chinês, Liang Jingkun, número três do ranking mundial, na final neste domingo (31), valendo o título da competição, realizada na Coréia do Sul.

A grande decisão será realizada às 6h (horário de Brasília) e terá a transmissão exclusiva da plataforma de streaming Star+.

Calderano superou, nas semifinais, o número dois do ranking mundial, o chinês Fan Zhendong. Por 4 sets a 2, o brasileiro venceu com parciais de 11/6, 11/8, 11/9, 6/11, 8/11 e 11/5. O brasileiro jamais foi tão longe em uma competição do WTT com tantos atletas Top 20 reunidos, pois a competição reúne os melhores mesa-tenistas da temporada.

O brasileiro não vinha na melhor fase da carreira e ocupava a oitava colocação do ranking mundial, mas já somou 700 pontos com a campanha em Incheon e deve subir na classificação ao fim do torneio. Ao longo da campanha, Calderano também superou o francês Felix Lebrun, novo astro do tênis de mesa de apenas 17 anos.

(Foto: Divulgação / WTT)

