Rybakina x Collins! Veja onde assistir a final do Miami Open

Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 12:00 • São Paulo (SP)

A final feminina simples do Miami Open acontece neste sábado (30) a cazaque Elena Rybakina e a norte-americana Danielle Collins. A finalíssima ocorre a partir das 16h (de Brasília).

A grande decisão do WTA 1000 será transmitida pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming.

RETROSPECTO

Este será o quinto embate entre as duas tenistas. Rybakina lidera o retrospecto por 3 a 1. A partida mais recente entre elas foi disputada este ano em Abu Dhabi.

Esta será a segunda final consecutiva para Rybakina em Miami. No ano passado, a jogadora do Cazaquistão conquistou o vice-campeonato, após enfrentar a tcheca Petra Kvitova na final. Com sete títulos de WTA em seu currículo, incluindo o de campeã de Wimbledon em 2022, aos 24 anos de idade, Rybakina vem demonstrando seu talento no circuito profissional. Ainda este ano, ela triunfou nos torneios 500 de Brisbane e Abu Dhabi, além de ter alcançado a final do 1000 de Doha.

A cazaque Elena Rybakina e a norte-americana Danielle Collins realizam final (Foto: Reprodução/ Twitter @WTA; Jimmie48 / WTA)