Philadelphia 76ers, time de Joel Embiid, está no play in da NBA 2023/24 (Foto: Gregory Shamus / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 15/04/2024 - 13:06 • Rio de Janeiro (RJ)

A temporada regular da NBA chegou ao fim no último domingo (14). Com isso, houve a definição da pós-temporada com alguns confrontos do play-off e também do play-in, que é uma espécie de repescagem. Entenda como funciona o primeiro mata-mata da liga.

O formato é semelhante às temporadas anteriores. Sendo assim, quatro equipes de cada conferência irão brigar por mais dois lugares nos play-offs. O sétimo colocado enfrentará o oitavo, e o nono encara o décimo. O vencedor do primeiro confronto avança, enquanto o perdedor ainda terá mais uma chance diante de quem vencer o outro duelo. Por fim, quem perder do duelo entre nono e décimo está fora.

Dessa forma, na Conferência Leste teremos o Philadelphia 76ers (sétimo colocado), diante do Miami Heat (oitavo), e Chicago Bulls (nono) contra o Atlanta Hawks (décimo). O vencedor entre Sixers e Heat será o adversário do Knicks nos playoffs, já o perdedor enfrentará o vencedor de Bulls e Hawks.

Apesar de críticas, o play-in da NBA vem visando equilibrar a competição e dar mais uma chance a equipes que fizeram boas campanhas, mas não conseguiram uma vaga direta nos play-offs, por exemplo.

Finalista da última temporada, o Miami Heat está no play in deste ano<br>(Foto: Issac Baldizon/AFP)

Fique de olho! Play-In da NBA começa nesta terça-feira (16); veja os jogos

Terça-feira (16)

20h30 — Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans — Prime Vídeo

23h — Golden State Warriors x Sacramento Kings — Prime Vídeo

Quarta-feira (17)

20h — Miami Heat x Philadelphia 76ers — ESPN

22h30 — Atlanta Hawks x Chicago Bulls — ESPN

Sexta-feira (19)

Perdedor de Lakers e Pelicans x vencedor de Warriors e Kings — ESPN

Perdedor de Heat e Sixers x vencedor de Hawks e Bulls — Prime Vídeo