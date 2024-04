Brasileiro campeão pela NBA tem camisa aposentada

Tiago Splitter foi campeão da NBA 2013/14 pelo San Antonio Spurs (Foto: Divulgação/Baskonia)







Publicada em 11/04/2024

O Baskonia, clube espanhol de basquete, anunciou nesta quinta-feira (11), que vai aposentar a camisa do brasileiro Tiago Splitter. Considerado um dos maiores jogadores da história do clube espanhol, o ex-pivô, que vestiu o número 21 ao longo de sete temporadas, receberá a homenagem contra o Girona, pela Liga ACB, na Buesa Arena, no dia 5 de maio.

O brasileiro foi campeão da NBA durante a temporada 2013/14, pelo San Antonio Spurs. No entanto, antes de chegar ao território americano, defendeu o time espanhol por sete anos.

Durante a passagem pelo Baskonia, conquistou nove títulos: duas Ligas ACB (2008 e 2010), três Copas do Rei (2004, 2006 e 2009) e quatro Supercopas ACB (2005, 2006, 2007 e 2008). Além disso, o Tiago disputou quatro Final Four da Euroliga e recebeu o prêmio de MVP da Liga ACB em 2010.

O ex-pivô é o sexto jogador com mais partidas pela equipe do País Basco na história da competição europeia, com 413 partidas com a camisa do Baskonia, sendo 276 pela ACB e 137 pela Euroliga.