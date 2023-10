No entanto, mesmo com o pouco tempo de jogo e a boa marcação do adversário, Victor não passou despercebido e teve seu momento de brilhar. Ao voltar à quarta no quarto período, com cerca de oito minutos restantes, o francês brilhou e deu uma prévia do que pode vir a ser. Foram nove pontos no último quarto da partida, sendo duas enterradas, um lindo pull up de média distância e mais uma bola de três para deixar os Spurs vivos na partida.