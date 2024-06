Como foi a campanha do Dallas Mavericks até a final da NBA?

Kyrie Irving e Luka Dončić (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 11:00 • Texas (EUA)

O Dallas Marvericks chega a sua segunda final de NBA. Com apenas um título na liga, a equipe texana vem em busca do seu segundo título no campeonato. No entanto, o time vai ter um duro caminho pela frente, já que vai enfrentar os Boston Celtics.

A equipe de Luka Dončić terminou a temporada regular na quinta colocação no Oeste. O Dallas marcou 50 vitórias e 32 derrotas, com o esloveno ganhando o MVP das finais de conferência.

Diferentemente do Boston, Dallas não teve vantagem do mando de quadra nos confrontos, mas conseguiram superar os adversários. A equipe do Texas venceu os Los Angeles Clippers (4 a 2) na primeira rodada, Oklahoma City Thunder (4 a 2) na segunda rodada e o Minnesota Timberwolves (4 a 1), pela final de Conferência.

(Foto: David Berding / AFP)

Caso conquiste a NBA 2023/24, o Dallas conquistará o seu segundo título da liga. Na última vez que esteve nas finais, na temporada de 2010/11, onde venceu os Miami Heat de Lebron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.