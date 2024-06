F1: Leclerc ressalta ‘tensão’, mas minimiza discussão com Sainz na Espanha

Leclerc e Sainz tiveram atrito durante o GP da Espanha (Foto: Joe Klamar / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 27/06/2024 - 16:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Charles Leclerc voltou a falar sobre o desentendimento que teve com o companheiro de Ferrari, Carlos Sainz, após o GP da Espanha, no último domingo (23), mas, dessa vez, minimizou a situação. O monegasco, que largou em quinto, à frente do espanhol, ficou irritado com o movimento do companheiro de equipe pela linha de dentro da curva 1, e isso porque, na visão de Charles, Carlos forçou a ultrapassagem em busca de “fazer algo espetacular considerando o momento da carreira”. Já o espanhol retrucou ao se defender, afirmando que Leclerc “sempre reclama”.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Tivemos uma discussão, como sempre. Acho que a questão sempre parece enorme para quem está do lado de fora, mas nós nos conhecemos muito bem há muitos anos. Sabemos que, depois da corrida, há tensão. Nós dois estávamos decepcionados um com o outro no calor do momento, mas depois conversamos e tudo ficou bem - afirmou o #16, em entrevista coletiva.

➡️ Gasly e Stroll renovados: confira como está o grid da F1 para a temporada 2025

- Não estou nem um pouco preocupado com nosso relacionamento daqui para frente. Mesmo em uma corrida um pouco mais tensa, o que já aconteceu no passado, e talvez não seja a última vez, sempre conseguimos lidar com isso conversando um com o outro. E [agora] é a mesma coisa, então não estou nem um pouco preocupado - reforçou o piloto.

Apesar do momento tenso entre os dois, Leclerc elogiou o trabalho do #55 na temporada e afirmou que o bom relacionamento entre os dois competidores é importante para a equipe de Maranello.

- Carlos vem trabalhando muito, muito bem. No passado, também tivemos momentos complicados, especialmente quando estamos tão próximos um do outro. Esses momentos acontecem e o que importa é como você lida com eles depois, cara a cara. Isso sempre foi muito bem feito entre mim e Carlos, então não tenho nenhuma preocupação em relação ao futuro. Sinceramente, não vi nenhuma mudança. No fim das contas, somos profissionais. Sabemos que é bom para nós dois que haja um bom relacionamento dentro da equipe e que trabalhemos bem juntos na pista - disse.

(Foto: Josep LAGO / AFP)

- Às vezes, eu ultrapasso um pouco o limite, às vezes Carlos ultrapassa um pouco o limite, e aí é só falar um com o outro e redefinir. Não tenho nenhuma preocupação de que isso não aconteça mais - concluiu o monegasco.

A Fórmula 1 volta de 28 a 30 de junho, na Áustria, a segunda de três corridas em sequência.