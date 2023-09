Em corrida de UTV Off Road Brasil da RMatteis Rally Series, realizada em Três Rios (RJ), altamente prestigiada, Fabio Dutra de Souza enfrentou uma concorrência de alto calibre. Entre os competidores estavam campeões mundiais, como Marcus Cotton, que detém um impressionante histórico de sete vezes campeão do Baja, quatro títulos do Rally dos Sertões, dois troféus Sul-Americanos e duas vezes campeão do CC, e Nuno Fujo, um campeão do Dakar. Fabio ficou no pódio com a terceira colocação, demonstrando sua habilidade e determinação nas pistas.