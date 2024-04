Com um show de Anthony Edwards, Timberwolves atropela Suns

Anthony anotou 33 pontos na partida (Foto: Jordan Johnson/ AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 20:09 • Minesota (EUA)

O Minnesota Timberwolves venceu o Phoenix Suns, por 102 a 95, pelo primeiro jogo dos playoffs da NBA 2023/24, neste sábado (20), no Target Center, em Minneapolis. Anthony Edwards foi o homem do jogo, mesmo que tenha tido um "bom" primeiro quarto e ter aparecido de vez no terceiro, quando anotou 18 pontos.

O jogo foi marcado pelo atropelo do Timberwolves, mesmo tendo Kevin Durant no outro lado, jogador que destacou em Phoenix. O Suns liderou o primeiro quarto e Minnesota conseguiu correr atrás do prejuízo e venceu os três períodos, com ajuda de Antony.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A equipe de Durant até tentou reagir no último quarto, no entanto, foi parado por Edwards que anotou 33 pontos e nove rebotes. Devin Booker, uma das principais estrelas do Suns, não fez uma boa partida e ausente em alguns pontos da partida.

(Foto: David Sherman/AFP)

Com Minnesota liderando na série, o segundo jogo será no Target Center, em casa. A partida será realizada na próxima terça-feira (23), às 20h30 (Horário de Brasília).