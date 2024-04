Confira como ficaram os Playoffs da NBA: Heat e Pelicans garantiram as últimas vagas

Com o final do Play-In, veja como ficaram os Playoffs (Arte: Lance!)







Publicada em 20/04/2024 - 15:02

Com o final do Play-In, os Playoffs da NBA foram definidos e já começa neste sábado (20) com quatro partidas. Na sexta-feira (19), o Miami Heat e o New Orleans Pelicans venceram e definiram as últimas vagas do chaveamento.

O Miami Heat derrotou o Chicago Bulls por 112 a 91 em jogo sem sustos. Mesmo sem Jimmy Buttler, o time contou com uma grande atuação Tyler Hero e Jaime Jaquez Jr., que, combinados, marcaram 45 pontos na vitória do time da Flórida. Na próxima fase, a equipe de Erik Spoelstra encara o Boston Celtics.

Na temporada passada, o Heat foi vice-campeão da NBA, sendo derrotado pelo Denver Nuggets por 4 a 1 na decisão. Apesar do gosto amargo na final, o time fez uma grande campanha, em que derrubou favoritos como o Milwaukee Bucks e Boston Celtics.

Também sem sustos, o New Orleans Pelicans venceu o Sacramento Kings por 105 a 98. Em grande atuações de Brandon Ingram e Jonas Valančiunas, o time da Lousiana garantiu a vaga nos Playoffs, após perder para os Lakers no primeiro jogo. Na próxima fase, o time do técnico Willie Green encara o Oklahoma City Thunder.

O time retorna aos Playoffs depois de ficar uma temporada fora. Na última aparição, os Pelicans foram eliminados para os Suns, em 2022.

CONFIRA O CHAVEAMENTO:

