Com renovação de Albon na Williams, confira como está grid da F1 2025

Escrito por Grande Premio • Publicada em 15/05/2024 - 21:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Após Nico Hülkenberg anunciar a ida para a Sauber a partir da próxima temporada para abraçar o projeto da Audi, que ingressa na Fórmula 1 daqui a dois anos, agora foi a vez de Alexander Albon confirmar a renovação de contrato com a Williams e, assim, fechar mais uma vaga no grid.

É verdade que o vínculo atual do anglo-tailandês já tinha 2025 como data final, mas o novo acordo é plurianual, o que significa que o #23 permanecerá no time de Grove até, pelo menos, 2026, embora o tempo de duração do mesmo não tenha sido revelado.

No entanto, o mercado de pilotos da classe rainha tem estado agitado desde a notícia da saída de Lewis Hamilton da Mercedes, no início de fevereiro, que abriu uma das vagas mais cobiçadas pelos competidores, ainda que o time comandado por Toto Wolff não esteja passando pela melhor fase. Além disso, também há a incerteza que assombra Sergio Pérez em relação à sua permanência na Red Bull.

Com tantos rumores, o próprio Albon chegou a ser cogitado em outras equipes, mas decidiu colocar um ponto final em qualquer especulação. Na garagem ao lado, porém, a vaga de Logan Sargeant continua em aberto, já que o norte-americano está em fim de contrato e corre o risco de perder o assento caso não apresente resultados mais convincentes.

Entre as duplas já oficializadas estão a McLaren, que seguirá com o inglês Lando Norris e o australiano Oscar Piastri, além da Ferrari, que mantém Charles Leclerc e assinou com o atual companheiro de George Russell, que, por sua vez, está garantido nas Flechas de Prata. Preterido pelo time de Maranello, Carlos Sainz ainda tem futuro indefinido.

Atual tricampeão, Max Verstappen tem compromisso firmado com a escuderia da marca de energéticos até 2028. Por outro lado, os pilotos da Alpine, Pierre Gasly e Esteban Ocon, e os da RB (Visa Cash App RB), Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, estão em último ano de contrato e ficam livres no mercado, assim como Kevin Magnussen, da Haas.

Confira como está o grid da F1 2025:

