Com 13 anos: Conheça as promessas da natação no Troféu José Finkel

Cada vez mais atletas jovens aparecem em destaque no esporte. Rayssa Leal, a Fadinha, brilhou nas telas brasileiras pela primeira vez em 2015, quando viralizou em um vídeo usando um vestido azul de fadinha. O resto, é história. Na natação, acontece a mesma coisa. O campeonato nacional Troféu José Finkel, que acontece entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, serve como preparação e experiência para esses jovens atletas.

As nadadoras Maria Fernanda Ceriotti (do Recreio da Juventude), Helena Scott (do Vila Parahyba), Maria Eduarda Amorim (do Fluminense), Brendha Beatriz Oliveira e Pietra Alvez Sabóia (ambas do SESI SP) estão entre as atletas mais jovens, com apenas 13 anos.

Pietra começou a nadar muito nova e logo percebeu que tinha talento para a coisa. Por isso, já sabe como lidar com a pressão das competições e sabe como conciliar os estudos com os treinos.

— A vida de atleta não é fácil, e principalmente essa questão de estudos que acaba nos tirando muito tempo para estudar, porque geralmente as provas caem junto com as competições. Então, em todas as aulas eu sempre procuro aprender o máximo possível e absorver o máximo de conteúdo que eu puder. A maioria das minhas amizades estão interligadas com a natação. Então, acaba que quando eu estou competindo, me divertindo, treinando, eu estou sendo criança e fazendo o que eu realmente gosto — falou Pietra.

Com idade próxima, a nadadora Larissa Avelino da Silva, de 14 anos, que disputou as provas de 50m, 100m e 200m peito no Troféu José Finkel. Apesar de muito jovem, a atleta esbossa confiança de adulto e se desdobra para se organizar na rotina abertada.

-Ver o pessoal mais velho significa bastante, porque voce sabe que está entre os melhores, e é uma experiencia que eu nunca vivi. Seja confiante que vai dar tudo certo. Me inspiro muito na Etiene, na Júlia Góis, na Alexia e no Cauã Carvalho - disse Larissa.

-Se programando bem e sendo produtiva todo dia. Assim, tudo vai dar certo, tanto nos estudos quanto na natação, é só se organizar certinho - completou.