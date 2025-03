O STU (Skate Total Urbe) realizará entre os dias 20 e 23 de março a primeira etapa do STU Pro Tour de 2025. O evento acontece em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a etapa receberá os medalhistas olímpicos Rayssa Leal e Augusto Akio, além de skatistas como Pedro Barros, Sky Brown e Pâmela Rosa. O Lance! traz a programação do evento.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O STU Pro Tour de Porto Alegre abre a temporada da competição no Brasil, e será a primeira de Rayssa Leal em 2025. Estreando no Rio de Janeiro, no ano passado, o STU Pro Tour contará com mais etapas. A 'fadinha' falou sobre a internacionalização do STU e as portas que o campeonato abre:

— O STU Pro Tour vai abrir mais portas, tanto para o pessoal daqui como de fora. Olha quantos estrangeiros estão aqui, até do Japão! E teremos uma etapa até em Portugal, onde nunca andei. Bom para conhecer novas culturas.

continua após a publicidade

Rayssa Leal durante a disputa do skate street nas Olimpíadas de Paris (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

A atleta ainda revelou as mudanças que teve durante os últimos anos e as responsabilidades que acumula por conta da carreira.

— Evoluí muito como pessoa, como atleta, como irmã, como filha... Minhas manobras mudaram, minha força, meu corpo... Então, a gente vai passando por toda essa transformação. Outro dia tinha 14 anos e, agora, já estou com 17. Apesar da pouca idade, há muita responsabilidade e muita experiência também. Já tenho duas Olimpíadas e outros tantos campeonatos — declarou em coletiva do STU Pro Tour.

Nova liga profissional de skate

Neste ano, detalhes do nascimento de uma nova liga profissional de nível mundial, produto genuinamente brasileiro, foram divulgados pela organização do evento. A primeira temporada do STU Pro Tour 2025 conta com cinco etapas. A começar por Porto Alegre (RS), entre os dias 21 e 30 de março, em dois finais de semanas seguidos de muito skate, arte, música e cultura urbana.

continua após a publicidade

➡️ Kirsty Coventry é eleita primeira mulher presidente do COI

A segunda etapa está prevista para Portugal, no mês de julho. As paradas seguintes se darão em São Paulo e no Rio de Janeiro, ambas em agosto, com o STU Pro Tour Super Finals sendo realizado também no exterior, no final de novembro, em local ainda a ser definido.

Programação do STU Pro Tour de Porto Alegre

STREET

🛹 Sexta-feira (21/03)

10h às 12h30 – Fase 1 Street masculino

13h30 às 14h45 – Fase 2 Street masculino

16h40 às 18h20 – Fase 1 Street feminino

🛹 Sábado (22/03)

12h às 14h – Semifinal Street masculino

16h50 às 18h35 – Semifinal Street feminino

🛹 Domingo (23/03)

11h20 às 12h20 – Final Street feminino

15h às 16h – Final Street masculino

PARK

🛹 Sexta-feira (21/03)

10h às 12h – Fase 1 Park feminino

13h às 16h40 – Fase 1 Park masculino

18h25 às 20h10 – Fase 2 Park masculino

🛹 Sábado (22/03)

14h10 às 15h40 – Semifinal Park feminino

18h45 às 20h30 – Semifinal Park masculino

🛹 Domingo (23/03)

14h às 15h – Final Park feminino

16h às 17h – Final Park masculino

Onde assistir ao STU

O STU Pro Tour de Porto Alegre tem transmissão na íntegra no YouTube do STU Channel. Além disso, algumas sessões podem ser transmitidas no SporTV e TV Globo.