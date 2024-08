Com presença de Denílson e Falcão, futebol brasileiro e americano se encontram em desafio da Budweiser

Denilson, Vinatieri e Falcão em campanha da Budweiser (Foto: Guido Argel / Budweiser)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 19:00 • São Paulo (SP)

A Budweiser lançou uma campanha para aquecer o público brasileiro antes da realização da histórica primeira partida da NFL em São Paulo. O objetivo é mostrar que os fãs de futebol também podem se interessar por futebol americano. Para isso, a empresa convocou Adam Vinatieri, tetracampeão do Super Bowl, para o desafio de realizar o maior field goal da história e participar de uma resenha com Denílson, campeão do mundo com a Seleção Brasileira de futebol, e Falcão, lenda do futsal brasileiro.

O futebol americano também tem o chute como fundamento, mas apenas no momento em que o kicker cobra um field goal. Para o público brasileiro, dá para dizer que essa forma de pontuação se assemelha a uma cobrança de falta. E Vinatieri é justamente o dono da marca de mais field goals na história da NFL. O desafio da Budweiser pode render o 600º da carreira do astro americano. O cenário do encontro com os ídolos brasileiros foi a Ponte Governador Orestes Quércia, conhecida como Estaiadinha, em São Paulo.

Assista ao resultado desse desafio e à resenha nos vídeos da campanha de Budweiser clicando aqui.

Astros batem bola em ponte de São Paulo (Foto: Guido Argel / Budweiser)

O que é um field goal?

Quando não consegue um touchdown “por terra”, uma equipe pode optar por chutar a bola e, se ela passar pelos postes em formato de "Y" no final do campo, três pontos são marcados. Caso não acerte, o time adversário começa a sua jogada no ponto do campo em que o field goal foi chutado.

Qual foi o field goal mais longo da história?

Justin Tucker anotou um field goal a 66 jardas (ou 60 metros) de distância.

E qual foi o gol de futebol mais longo da história?

O goleiro Tom King fez um gol a 96.01 metros de distância.

Quem é o jogador com mais field goals na história?

Adam Vinatieri, ídolo da campanha de Budweiser, com 599 field goals.



E quem é o jogador com mais gols de falta na história?

Marcelinho Carioca, com 86 gols, segundo o site “Goal”.

Qual é a distância entre as traves no futebol americano?

A distância é de 5,63 metros. Mas começa a três metros de altura do chão.

E qual é a distância entre as traves no futebol?

A distância é de 7,32 metros.

A Budweiser também lançou uma garrafa de alumínio de 330ml temática para a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, que acontecerá na Arena Corinthians, no dia 6 de setembro. Os fãs também poderão testar o alcance dos seus próprios chutes em ativações da marca na NFL Experience, no Parque Villa Lobos, de 6 a 8 de setembro.