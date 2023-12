A 8ª edição do Prêmio Sou do Esporte, que incentiva a prática da governança entre as confederações olímpicas e as federações de futebol, será realizado no próximo dia 12 de dezembro, no Campo Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro. O medalhista olímpico Joaquim Cruz, campeão em Los Angeles 1984 e prata em Seul 1998, ambos nos 800 metros, será o homenageado este ano.